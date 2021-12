Täter flüchtig

21-Jähriger auf offener Straße erstochen

30.12.2021, 08:30 Uhr | dpa, fas

Bluttat auf offener Straße: In Frankfurt ist ein 21-Jähriger bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Der Täter ist auf der Flucht.

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend im Frankfurter Stadtteil Heddernheim ist ein 21-Jähriger tot: Er wurde zunächst mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht starb. Der Täter sei laut Augenzeugen vom Tatort geflüchtet, berichtet die "Frankfurter Rundschau".

Angaben zu den Umständen der Tat und der genauen Art der Verletzungen machte der Sprecher der Polizei zunächst nicht. Dem Bericht zufolge ermittle die Polizei wegen eines Tötungsdelikts, Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort und befragten Anwohner. Angaben zur Art der Verletzungen habe die Polizei noch keine gemacht.