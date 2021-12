Zwei Verdächtige gefasst

25-Jähriger auf offener Straße erstochen

30.12.2021, 10:18 Uhr | dpa, fas

Bluttat auf offener Straße: In Frankfurt ist ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Die Polizei fasste zwei Tatverdächtige.

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend im Frankfurter Stadtteil Heddernheim ist ein 25-Jähriger tot: Er wurde zunächst mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht starb. Die Täter seien zunächst vom Tatort geflüchtet, zwei Verdächtige sind laut Polizei aber mittlerweile festgenommen worden.

Laut dem Bericht der Beamten habe gegen 20 Uhr der 25-jährige Frankfurter in der Straße Im Heidenfeld einen Passanten auf sich aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Er habe eine blutende Wunde im Oberkörperbereich gehabt und sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach verstarb. Zuvor war die Rede von einem 21-jährigen Opfer, diese Angaben wurden inzwischen korrigiert.

Tötungsdelikt in Frankfurt: Zeugen sehen Verdächtige fliehen

Eine Blutspur habe zu einem Kleingartengelände in der Nähe geführt – dort sei eine Schreckschusswaffe und ein Rucksack aufgefundene worden. Zeugen hätten zudem zwei Männer gesehen, die von dort eilig zu einem Auto mit Osnabrücker Kennzeichen gegangen seien.

Im Umfeld des Fahrzeughalters habe die Polizei dann zwei Verdächtige ermitteln und festnehmen können. Bei einem davon handele es sich um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Osnabrück, bei dem anderen seien die Personalien noch unklar. Zu den Hintergründen zur Tat dauerten die Ermittlungen noch an.