Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt: Mehrere Spielerinnen mit Corona-Virus

04.01.2022, 19:08 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt kämpfen ebenfalls mit Corona-Fällen. Nach Angaben des Clubs vom Dienstag sind vor Weihnachten gleich neun Spielerinnen positiv auf das Virus getestet worden und befanden sich in häuslicher Quarantäne. Vor dem Leistungstest des Tabellenvierten am Freitag haben sich nach Clubangaben aber die meisten Betroffenen wieder freigetestet. Das Team von Trainer Niko Arnautis startet am 6. Februar gegen den SC Freiburg in das neue Fußball-Jahr.