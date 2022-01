Mehrere Autobahnen dicht

Verkehrschaos nach starkem Schneefall in Hessen

08.01.2022, 09:00 Uhr | t-online, fas

Schneefälle haben im Großraum Frankfurt zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Lkw stehen auf mehreren Autobahnen quer, weshalb Streufahrzeuge nicht durchkommen. Bei einem Unfall wurden sechs Personen verletzt.

In Hessen herrscht nach Schneefällen auf mehreren Autobahnen am Samstagmorgen Chaos: Am frühen Morgen meldete die Polizei, dass die A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Ausfahrt Limburg Süd in beide Richtungen voll gesperrt sei. Aufgrund des starken Schneefalls und quer stehender Lkw komme der Räumdienst nicht mehr durch.



Auch auf der A5 zwischen Bad Homburg und Friedberg warnte die Polizei vor Straßenglätte, in der Gegenrichtung zwischen Bad Nauheim und Ober-Mörlen warnt der ADAC ebenfalls vor liegengebliebenen Lkw auf allen Fahrstreifen. Auf den Autobahnen A66 und A661 wurden zudem weitere querstehende Lkw gemeldet. Teilweise ist auf den Autobahnen nur Schrittgeschwindigkeit möglich, die Räumfahrzeuge befinden sich laut Polizei im Dauereinsatz.

Schnee-Chaos bei Frankfurt: Schwerer Unfall bei glatten Straßen

Die zwei Autos nach dem Frontalcrash im dichten Schneetreiben: Die Anfahrt der Rettungsfahrzeuge gestaltete sich aufgrund der Straßenglätte als schwierig. (Quelle: 5vision.media)

Zu einem schweren Unfall im dichten Schneetreiben kam es unterdessen in der Nacht im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Auf der B38 bei Roßdorf stießen zwei Autos frontal zusammen, wobei sechs Personen schwer verletzt wurden. Das berichtete ein Feuerwehrsprecher vor Ort.



Aufgrund der glatten Straßen habe sich die Anfahrt der Rettungskräfte als schwierig erwiesen. Insgesamt seien acht Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz gewesen.