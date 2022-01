Tat in Wiesbaden

42-Jähriger niedergeschossen – Täter tot aufgefunden

08.01.2022, 14:06 Uhr | dpa, fas

In Wiesbaden soll in der Nacht ein 51-Jähriger einen Mann vor einer Bar niedergeschossen haben. Wenig später fand die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Täters.

Ein 51-Jähriger soll in der Nacht zum Samstag mutmaßlich einen Mann vor einer Bar in Wiesbaden niedergeschossen und wenig später Suizid begangen haben. Seine Leiche fand die Polizei am Vormittag nur wenige Hundert Meter entfernt vom Tatort in der hessischen Hauptstadt. Der andere Mann wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der Schwere der Verletzungen konnte der 42-Jährige zunächst nicht befragt werden. Die Hintergründe der Tat waren anfangs unklar. Mögliche Zeugen sahen eigenen Angaben zufolge lediglich den flüchtenden Schützen.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.