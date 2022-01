Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt ohne Trapp und Kostic in Augsburg

16.01.2022, 03:07 Uhr | dpa

Frankfurts Torwart Kevin Trapp in Aktion. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss ohne Torhüter Kevin Trapp und Flügelspieler Filip Kostic beim FC Augsburg antreten. Das ansonsten bei Cheftrainer Oliver Glasner gesetzte Duo fällt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) aus, nachdem bei ihnen vor der Partie des 19. Bundesliga-Spieltags Corona-Infektionen festgestellt wurden. Auch Außenbahnspieler Danny da Costa befindet sich nach einem Positivtest aus der Vorwoche weiter in Quarantäne. Die Hessen wollen nach dem 2:3 gegen Borussia Dortmund zum Start in die Rückrunde nun den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren.