Frankfurt am Main

Diensthund Miki nimmt Randalierer fest

16.01.2022, 14:48 Uhr | dpa

Mit der Hilfe von Diensthund Miki hat die Polizei in Frankfurt einen Randalierer festgenommen. Ein 32-jähriger Mann hatte in der Nacht zum Samstag unter Drogeneinfluss erst bei jedem Bewohner eines Mehrfamilienhauses geklingelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann schlug er gegen alle Wohnungstüren. Eine flog aus den Angeln und verletzte die 35-jährige Bewohnerin dahinter. Sie konnte fliehen. Da sich der Aggressor trotz mehrerer Drohungen der herbeigeeilten Polizisten mit Miki weigerte, die Wohnung zu verlassen, kam der Diensthund zum Einsatz. Er verletzte den 32-Jährigen, der sich daraufhin widerstandslos zur Versorgung in ein Krankenhaus bringen ließ. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete vorläufige Haft an.