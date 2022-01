Zapfsäule explodiert

Auto kracht in Autobahn-Tankstelle – zwei Tote

17.01.2022, 14:08 Uhr | t-online, mtt

Polizei und Feuerwehr am Einsatzort: Der Vorfall ereignete sich an der Rastanlage Langen-Bergheim Ost an der Autobahn 45 in Hessen. (Quelle: 5vision.media)

Feuer-Inferno am Rande der A45 in Hessen: Ein Fahrzeug ist offenbar in die Zapfsäule einer Autobahntankstelle gefahren. Es gab Berichten zufolge eine Explosion. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Menschen starben.

Am Montag ist ein Auto an der A45-Raststätte Langen-Bergheim bei Hammersbach offenbar in die Zapfsäule einer Tankstelle gekracht. "Wie sich die Situation derzeit darstellt, ist dadurch die Zapfsäule explodiert", sagte ein Polizeisprecher t-online.

Zwei weitere Wagen und ein Teil des Raststätten-Restaurants hätten Feuer gefangen. "Wir gehen momentan von zwei Toten aus", sagte der Sprecher.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht: Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (Quelle: 5vision Media/dpa)



Einer der Toten sei in einem Fahrzeug gefunden worden, ein anderer habe außerhalb gelegen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Vorfall nordöstlich von Frankfurt: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Reporter von Hit Radio FFH sprach von großer Verwüstung: Überall lägen Trümmerteile herum. Eines der betroffenen Fahrzeige sei kaum noch als Auto zu erkennen: "Es ist nur noch ein verbogener Metallhaufen", berichtete der Reporter. Ein zweiter Wagen sei durch die Wucht der Explosion mehrere Meter weit weg geschleudert worden.

Das Feuer ist laut Polizei mittlerweile gelöscht. Vor Ort würden sich derzeit Ermittler der Kripo einen Überblick verschaffen. Der Vorfall habe sich gegen Mittag in Fahrtrichtung Gießen ereignet. Hammersbach liegt am nordöstlichen Rand des Ballungsraumes Frankfurt / Rhein-Main.