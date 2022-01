Frankfurt am Main

82-Jähriger als Drogenkurier von kiloweise Heroin angeklagt

18.01.2022, 16:42 Uhr | dpa

Zum Auftakt des Prozesses gegen einen 82 Jahre alten mutmaßlichen Drogenkurier wurde am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt die Anklageschrift verlesen. Einzelheiten zu den Vorwürfen sollten am kommenden Verhandlungstag erörtert werden, hieß es. Der betagte Angeklagte aus Baden-Württemberg kündigte eine umfassende Einlassung an. Am selben Tag ist bereits die Urteilsverkündung vorgesehen.

Im Gepäck des Mannes waren im August vergangenen Jahres rund 6,2 Kilogramm Heroin entdeckt worden, das in doppelten Wänden des Koffers sowie in einer Schreibmappe versteckt war. Das Rauschgift sollte aus Äthiopien über Frankfurt mit dem ICE weiter nach Amsterdam transportiert werden. Stattdessen wurde es beschlagnahmt und der Kurier kam in Untersuchungshaft.