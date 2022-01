Möglicherweise ein Unglücksfall

Polizei findet zwei tote Kinder in Wohnung

24.01.2022, 09:49 Uhr | dpa, mtt

Wohnhaus in Karlstein am Main: In dem Haus wurden zwei tote Kinder entdeckt. (Quelle: 5Vision)

Die Polizei hat eine schockierende Entdeckung gemacht: In einer Wohnung bei Frankfurt lagen zwei tote Kinder.

Dramatischer Einsatz in Karlstein am Main: Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Beamte dort in einer Wohnung zwei tote Kinder. Erste Anzeichen deuteten auf einen Unglücksfall hin, teilte die Polizei in Unterfranken mit.



Laut einem Reporter vor Ort soll es sich bei den Verstorbenen um ein fünfjähriges Mädchen und einen vierjährigen Jungen handeln. Unglücksursache scheine ersten Informationen zufolge ein Gasleck zu sein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa liegt möglicherweise eine Kohlenmonoxid-Vergiftung vor, unter Umständen war die Heizung im Haus im Ortsteil Dettingen defekt.

Karlstein bei Frankfurt: Vater ebenfalls schwer verletzt

Auch der Vater der Kinder sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Er sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.



Der Notruf erreichte die Polizei um 7.55 Uhr am Montagmorgen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es sei ein auch für die eingesetzten Polizisten sehr belastender Fall, sagte der Polizeisprecher.

Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz im Landkreis Aschaffenburg sind noch nicht bekannt. Karlstein am Main liegt am Rande der Metropolregion Frankfurt am Main.

Kohlenmonoxid: So gefährlich ist das Gas

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Auch an Stromaggregaten, die meist mit Diesel oder Benzin betrieben werden, entstehen giftige Abgase wie Kohlenmonoxid.

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit – und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.