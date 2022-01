Limburg an der Lahn

Schnellstrecke Köln-Rhein/Main gesperrt: Zugausfälle möglich

26.01.2022, 09:19 Uhr | dpa

Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet ist am Mittwochmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Züge würden umgeleitet, es könne auch zu Ausfällen kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen in Frankfurt. Laut einer Mitteilung der Bahn auf Twitter sind Gegenstände im Streckenabschnitt zwischen Frankfurt Flughafen und Limburg Süd der Grund für die Sperrung. Wie lange die Störung dauert, war zunächst nicht bekannt.