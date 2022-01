Unglück auf A5

Mann steigt aus Unfallauto aus – und wird totgefahren

27.01.2022, 08:29 Uhr | pb, t-online

Unfallauto auf der A5: In der Nacht sicherten Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. (Quelle: News5)

In Niederrad ist auf der Autobahn 5 am Abend ein Mann verstorben. Wie es zunächst hieß, hatte der Autofahrer zunächst einen Unfall verursacht. Als er die Strecke zu Fuß verlassen wollte, wurde er überfahren.

Tragischer Unfall am späten Mittwochabend auf der Autobahn 5 bei Frankfurt-Niederrad. Dort starb ein Mann, nachdem er von einem Auto erfasst worden war. Laut zwei Reportern vor Ort war der Mann zunächst mit seinem Pkw in einen Unfall auf Höhe der Ausfahrt verwickelt.



Demnach sei sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit der Mittelleitplanke kollidiert. Daraufhin habe der Mann versucht, die Autobahn in Richtung Norden zu Fuß zu verlassen, hieß es gegenüber Reportern von Einsatzkräften vor Ort. Bei diesem Versuch wurde er von einem Auto erfasst.



Die Autobahn war am Abend in beide Richtungen voll gesperrt, am Donnerstagmorgen lief der Verkehr wieder flüssig.