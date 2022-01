Polizeieinsatz mit Hubschrauber

4.000 Teilnehmer bei Corona-Demonstration in Frankfurt

30.01.2022, 09:00 Uhr | dpa, MaM

Tausende zogen durch die Stadt: In Frankfurt haben am Samstag Impfgegner gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. An die Auflagen hielten sie sich zuerst nicht.

In Frankfurt am Main demonstrierten am Samstag etwa 4.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Demonstrierenden hatten sich unter dem Motto "Mein Körper gehört mir – Freie Entscheidung über medizinische Präventionsmaßnahmen" in der Innenstadt versammelt.

Die Mehrheit von ihnen verstieß demnach zu Beginn des Aufzugs gegen die geltende Masken- und Abstandspflicht, woraufhin die Polizei den Protestzug vorerst stoppte. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, riefen die Beamten die Teilnehmenden per Lautsprecherdurchsage dazu auf, sich an Abstände und Maskenpflicht zu halten. Dieser Aufforderung seien sie nachgekommen. Der Demonstrationszug durfte seinen Weg demnach fortsetzen.



Frankfurt: Polizei beschlagnahmt "Schutzschirm"

Gegen einen Teilnehmer wurde aufgrund eines mitgeführten "Schutzschirms" – einem Regenschirm, der auch als Hiebwaffe dient –ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet – der Schirm wurde sichergestellt.

Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben mit Polizeireitern und Wasserwerfern im gesamten Stadtgebiet präsent. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Erst gegen 19 Uhr meldete die Polizei als beendet.