Frankfurt am Main

Fahrerin gerät auf A5 in Gegenverkehr: Vier Verletzte

30.01.2022, 12:53 Uhr | dpa

Eine Falschfahrerin ist am Samstagabend auf der Autobahn 5 in Höhe Frankfurt-Griesheim mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und hat dabei drei Menschen und sich selbst verletzt. Die 46 Jahre alte Fahrerin sei im Wagen eingeklemmt gewesen und musste befreit werden. Anschließend sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Die Insassen des anderen Autos seien nur leicht verletzt worden. Warum die Falschfahrerin in den Gegenverkehr kam, sei bislang unklar. Wegen der Aufräumarbeiten war eine Fahrbahn der Autobahn in Richtung Darmstadt für rund vier Stunden gesperrt.