Frankfurt am Main

Neue Zahlen zu Hessens Arbeitsmarkt in Zeiten von Omikron

01.02.2022, 02:45 Uhr | dpa

Bislang hat sich Hessens Arbeitsmarkt in der Corona-Krise vergleichsweise fest gezeigt. Selbst im Dezember war die Zahl der Arbeitslosen gegen den Bundestrend gesunken und die Zahl unbesetzter Stellen auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Die neuesten Zahlen für Januar will die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Tag in Frankfurt präsentieren. Zum Stichtag im Dezember waren 157.416 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 4,6 Prozent entsprach.