Frankfurt am Main

Baubranche steigert Beschäftigung: Wohnungsbau beflügelt

01.02.2022, 10:51 Uhr | dpa

Die Baubranche in Hessen hat der Corona-Krise auch im zweiten Jahr getrotzt. Die Zahl der direkten Beschäftigten am Bau sei 2021 um gut 4 Prozent auf mehr als 68.000 gestiegen, teilte der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen am Dienstag in Frankfurt mit. Damit habe sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortgesetzt.

Als Antrieb für die Bauwirtschaft mit über 6300 Betrieben im Land erwies sich erneut der boomende Wohnungsbau, wo die Umsätze im vergangenen Jahr um über drei Prozent zulegten. Im gewerblichen und industriellen Bau gab es leichte Zuwächse, während die Umsätze im öffentlichen und Verkehrsbau deutlich fielen. Auch in diesem Jahr sei angesichts hoher Aufträge mit insgesamt starken Geschäften zu rechnen, erklärte der Verband.