Frankfurt am Main

ADAC stellt Staubilanz für Hessen vor

03.02.2022, 02:00 Uhr | dpa

Stundenlang im Auto sitzen, weil nichts mehr geht: Wie lange die Hessen vergangenes Jahr im Stau stehen mussten, wird der ADAC an diesem Donnerstag in seiner Staubilanz für das Jahr 2021 vorstellen (10 Uhr). Im Jahr zuvor hatten die Lockdowns für deutlich weniger Verkehr gesorgt, der ADAC registrierte einen Rückgang der Stauereignisse um 43 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Vergangenes Jahr war dann wieder mehr los auf den Straßen. Alleine in den Sommerferien 2021 zählte der Autoclub rund 6900 Staus auf den knapp 1000 Autobahnkilometern in Hessen. Auch eine Sonderauswertung zur Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der A66 will der ADAC präsentieren.