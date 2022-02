Frankfurt am Main

Mann erleidet Stichverletzungen: Polizei sucht Zeugen

06.02.2022, 12:21 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Frankfurt mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 31-Jährige Verletzungen im Oberkörper erlitten, er sei aber außer Lebensgefahr. Passanten waren in der Nacht zum Samstag in der Allerheiligenstraße auf den betrunkenen Mann mit blutiger Kleidung aufmerksam geworden. Wegen seines schlechten Zustands hatten sie die Rettungskräfte alarmiert. Die Hintergründe zu dem Angriff waren zunächst unklar. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise in der Innenstadt einen Streit beobachtet haben oder Angaben zu einem genaueren Tatort und einem oder mehreren Tätern machen können.