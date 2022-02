Festnahme nach kurzer Flucht

Maskenverweigerer zieht Waffe und bedroht Ladenbesitzer

07.02.2022, 19:24 Uhr | dpa

In einem Streit um die Maskenpflicht hat ein 36-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in Rüsselsheim eine Waffe gezogen und den Inhaber bedroht.

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag einen Ladeninhaber in Rüsselsheim (Kreis GroßGerau) mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Mann sei ohne die vorgeschriebene Mund-Nasenbedeckung in das Geschäft gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Inhaber habe ihn daraufhin zum Aufsetzen einer Maske aufgefordert.



Bei dem anschließenden Streit habe der 36-Jährige eine Schreckschusswaffe gezogen und sie seinem Kontrahenten vor das Gesicht gehalten. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet, kurz darauf jedoch festgenommen worden.

Neben der Schreckschusswaffe wurde bei dem Mann am Freitag ein Jagdmesser und ein möglicherweise gefälschter Impfpass sichergestellt. Wegen seines Gesundheitszustandes sei er in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Ihn erwarte nun ein Verfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.