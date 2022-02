Frankfurt am Main

Prozess um verbotenes Autorennen mit Schwerverletzten

14.02.2022, 02:58 Uhr | dpa

Ein verbotenes Autorennen auf der Autobahn zwischen Eschborn und Frankfurt-Rödelheim beschäftigt an diesem Montag (ab 11.00 Uhr) das Amtsgericht Frankfurt. Angeklagt sind zwei 28 und 31 Jahre alte Autofahrer, die im Mai 2020 mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Baustellen gerast und dabei andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und gefährdet haben sollen. Am Ende verlor einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich. Er und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 45.000 Euro. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.