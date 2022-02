Frankfurt am Main

Messerattacke in Frankfurt: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

14.02.2022, 09:11 Uhr | dpa

Wegen einer Messerattacke in der Frankfurter Innenstadt sitzt ein 20 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Dies habe ein Richter am Wochenende angeordnet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Es gehe um den Vorwurf des versuchten Totschlags. Über den Vorfall hatten die Beamten bereits berichtet, es war aber zunächst unklar geblieben, ob auch U-Haft angeordnet wurde.

Der junge Mann soll am Freitag bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen einem 20-Jährigen ein Messer in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer sei nach einer Operation mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Tat auf der Zeil in der Nähe der Hauptwache und die anschließende Flucht des Verdächtigen wurde den Beamten zufolge von einer Überwachungsanlage gefilmt. Zivilfahnder schnappten den 20-Jährigen auf der Mainbrücke Eiserner Steg. Die Beamten fanden bei ihm die mutmaßliche Tatwaffe.