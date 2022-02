Frankfurt am Main

Wohnungsnachbarn im Streit erstochen: Prozess beginnt

15.02.2022, 03:08 Uhr | dpa

Ein 34 Jahre alter Mann soll seinen Wohnungsnachbarn nach längeren Streitigkeiten erstochen haben und steht ab heute (ab 9.30 Uhr) nun vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem Iraker Totschlag zur Last. Den Ermittlungen zufolge kam es im Oktober 2020 wieder aus bislang unbekannten Gründen zum Streit zwischen den in Frankfurt-Niederrad wohnenden Männern. In dessen Verlauf stach der 34-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Hals. Das Opfer starb wenig später. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Mitte März terminiert.