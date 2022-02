Entschärfung am Mittwoch

Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden

15.02.2022, 16:45 Uhr | t-online

In Frankfurt müssen am Mittwoch etwa 2.300 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser verlassen, weil in der Nähe der Messe eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.

Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, westlich der Messe, müssen am Mittwoch etwa 2.300 Frankfurterinnen und Frankfurter ihre Wohnungen verlassen, weil eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden ist. Der Blindgänger US-amerikanischen Typs in einer Baugrube in der Felix-Kracht-Straße ist abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage, berichtet die Stadt.



Die Bombe soll durch den Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen entschärft und abtransportiert werden.

Interaktive Karte zeigt Sperrbereich an

Die Feuerwehr will eine genaue, interaktive Karte mit Suchfunktion erstellen. Mit deren Hilfe sollen alle, die in dem Bereich wohnen oder arbeiten, überprüfen können, ob sie von der Evakuierung betroffen sind. Die Karte kann hier abgerufen werden. Zusätzlich gibt es auf der Website der Feuerwehr zeitnah eine Liste mit betroffenen Straßen und Hausnummern.



Das Sperrgebiet im Stadtteil Bockenheim: Hier wird die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. (Quelle: Feuerwehr Frankfurt)



Wer sich während der Maßnahmen nicht in dem Bereich aufhalten möchte, muss diesen laut Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt bis 11 Uhr vormittags am 16. Februar verlassen haben.

Unterbringungsmöglichkeiten für Corona-Infizierte organisiert

Die Feuerwehr koordiniert die Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen. Wer Hilfe benötigt, sollte sich unbedingt bis Dienstag, 15. Februar, um 22 Uhr online unter hier registrieren oder telefonisch beim eingerichteten Bürgertelefon unter (069) 21 21 11 melden.



Die Hotline bei der Feuerwehr Frankfurt ist am 15. Februar bis 18 Uhr und am 16. Februar ab 6 Uhr zu erreichen. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit errichtet. Informationen dazu will die Feuerwehr bald bekannt geben.



Des Weiteren befinden sich im Sperrgebiet drei Hotels, eine Umspannstation sowie zwei Kindergärten und eine Schule. Für alle Betroffenen, die keine andere Unterkunft finden können, wird eine Betreuungsstelle mit einem Corona-gemäßen Hygienekonzept eingerichtet.



Verkehr in der Stadt für mehrere Stunden eingeschränkt



Die Feuerwehr aktualisiert und zu weiteren Fragen fortlaufend die Informationen zum Einsatz auf der Homepage.

Ein Streckenabschnitt der Autobahn 648 wird im Zusammenhang mit den Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen für einige Stunden gesperrt sein. Auch der Öffentliche Personennahverkehr ist betroffen. Details hierzu werden von den Verkehrsbetrieben rechtzeitig veröffentlicht.