Frankfurt am Main

Nachwuchsleiter Möller verlässt Eintracht Frankfurt

15.02.2022, 19:12 Uhr | dpa

Andreas Möller wird Eintracht Frankfurt zum Saisonende verlassen und seine Tätigkeit als Leiter des Leistungszentrums beenden. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, gaben persönliche Gründe des ehemaligen Profis den Ausschlag für den selbst gewünschten Rückzug. Der Vertrag des 54-Jährigen läuft am 30. Juni 2022 aus. "Ich möchte mich nach Vertragsende wieder vorrangig privaten Dingen widmen und mehr Zeit für die Familie haben", begründete Möller diesen Schritt.

Dank kam vom Vereinspräsidenten. Möller habe viele neue Dinge in der Ausbildung junger Fußballer angestoßen. "Als einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer überhaupt hat Andreas unserem Leistungszentrum gutgetan und vieles zum Positiven verändert. Für die Zukunft wünschen wir ihm beruflich, aber insbesondere privat, alles Gute", sagte Peter Fischer.

Die Möller-Nachfolge will die Eintracht in Ruhe klären. "Andy hat uns frühzeitig in seine Gedanken einbezogen. Somit haben wir die Möglichkeit, dementsprechend zu reagieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Andreas Möller ist bei Eintracht Frankfurt jederzeit herzlich willkommen", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.