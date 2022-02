Orkanböen möglich

Frankfurt warnt vor Aufenthalt im Wald

16.02.2022, 13:28 Uhr | dpa

Dunkle Wolken am Himmel hinter einem Baum (Symbolbild): Der hessische Waldbesitzerverband warnt vor Spaziergängen durch den Wald. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Der Waldbesitzerverband in Hessen warnt: Wegen des erwarteten Sturms ist das Betreten von Wäldern und Parks besonders gefährlich. In Frankfurt rechnet man vor allem am Donnerstag mit stürmischem Wetter.

Wegen des starken Windes hat der hessische Waldbesitzerverband vor dem Betreten des Waldes gewarnt. Zahlreiche Bäume würden abbrechen oder entwurzelt, teilte der Verband in Friedrichsdorf, nördlich von Frankfurt, am Mittwoch mit. Auch in den Tagen nach den Stürmen bleibe es im Wald gefährlich, da tote Äste oder ganze Bäume noch hinabstürzen könnten.

Die Stadt Frankfurt hatte bereits vor allem für den Donnerstag zur Vorsicht aufgerufen und vor einem Aufenthalt in Parks, im Stadtwald und auf Friedhöfen gewarnt. Vom Deutschen Wetterdienst wurde stürmisches Wetter angekündigt, sogar Orkanböen seien vereinzelt möglich.