Nach der Schule verschwunden

Elfjährige aus Rüsselsheim wird vermisst

17.02.2022, 15:31 Uhr | t-online, fas

Die Polizei in Südhessen bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Seit Mittwoch wird ein elfjähriges Mädchen gesucht. Nach der Schule kehrte Yagmur nicht zurück nach Hause.

Wo ist Yagmur Karakas? Seit Mittwochmittag wird das elfjährige Mädchen in Rüsselsheim gesucht. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung über den Verbleib von Yagmur.

Die Elfjährige sollte am Mittwoch gegen 13 Uhr nach der Schule nach Hause zurückkehren – doch dort kam sie nicht an. Ihre Angehörigen seien zunächst davon ausgegangen, dass sie zu ihren Großeltern gegangen war, heißt es in einem Bericht der Polizei. Hintergrund für ihr Verschwinden könnten demnach wiederholte Meinungsverschiedenheiten im Elternhaus sein.

Vermisstes Mädchen bei Frankfurt: Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei nach Yagmur

Yagmur ist laut Beschreibung der Polizei etwa 1,45 Meter groß und hat dunkelbraune, schulterlange Haare sowie braune Augen. Sie trage blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit braunem Fellkragen sowie ein schwarzes Sweatshirt mit weißen Ärmeln und Schullogo. Bei sich trage sie einen schwarzen Rucksack.

Personen, die Hinweise zum Verbleib des Mädchens haben oder sie seit Mittwochmittag gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 10) unter der Rufnummer 06142/6960 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.