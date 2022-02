Frankfurt am Main

Mehrere Jugendliche bei Schlägerei in Frankfurt verletzt

20.02.2022, 09:19 Uhr | dpa

Mehrere Jugendliche sind bei einer Schlägerei am Niddapark in Frankfurt leicht verletzt worden. Ein Beteiligter wurde in ein Krankenhaus gebracht, die übrigen kamen mit kleineren Verletzungen wie Schürfwunden davon, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Wie viele Verletzte es genau gab, konnte er nicht sagen. In dem Park befanden sich am Samstagabend demnach etwa 100 Menschen, von denen aber nicht alle an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Eine kleinere Gruppe versuchte nach Angaben des Sprechers, mehreren Anwesenden die Handys zu rauben. Die Polizei konnte die Lage beruhigen.