Frankfurt am Main

Prozess gegen Polizeibeamten: Gewalt bei Personenkontrolle

22.02.2022, 01:03 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Polizeibeamter muss sich zum zweiten Mal wegen Körperverletzung im Amt bei einer Personenkontrolle vor Gericht verantworten. Er hatte Berufung gegen sein Urteil am Amtsgericht eingelegt. Der neue Prozess beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) am Landgericht Frankfurt. Es geht um eine Kontrolle samt Blutentnahme im Oktober 2019, bei der der 50-Jährige einem 52-Jährigen mit Kniestößen starke Schmerzen zugefügt haben soll. Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte ihn deshalb zu sechs Monaten Bewährungsstrafe. Die Strafkammer hat vorerst zwei Verhandlungstage vorgesehen.