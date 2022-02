Frankfurt am Main

"NSU 2.0"-Drohschreiben: Opfer sagen in Prozess aus

24.02.2022, 01:41 Uhr | dpa

„Die Würde des Menschen ist unantastbar" steht an der Fassade des Landgerichts in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)