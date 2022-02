Frankfurt am Main

Eintracht hofft auf Sieg im Topspiel gegen FC Bayern

26.02.2022, 08:45 Uhr | dpa

Im Duell mit Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München strebt Eintracht Frankfurt wie im Hinspiel eine sportliche Überraschung an. Ungeachtet der Außenseiterrolle wolle man die Partie am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) gewinnen, betonte Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Topspiel am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Verzichten muss Glasner auf den gesperrten Kristijan Jakic sowie die verletzten Sebastian Rode und Ragnar Ache. Der Einsatz von Offensivspieler Daichi Kamada ist ungewiss. In der Hinrunde hatten die Hessen in München überraschend mit 2:1 gewonnen.