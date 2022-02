Frankfurt am Main

Solidarität für Ukraine: Tausende protestieren in Frankfurt

26.02.2022, 14:53 Uhr | dpa

Tausende Menschen haben am Samstag in Frankfurt gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Mit den blau-gelben Nationalflaggen bekundeten Teilnehmer ihre Solidarität mit der Ukraine. Bei der von den Grünen organisierten Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine - Frieden in Osteuropa" sprach auch der Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt, Vadym Kostiuk, zu den Teilnehmern. Auf Plakaten forderten die Menschen "Stop Putin - Stop War" (Stoppt Putin - Stoppt den Krieg). Zu Zwischenfällen kam es nach ersten Angaben der Polizei nicht. In Hessen waren für den Samstag mehrere Kundgebungen, Demonstrationen und Mahnwachen geplant.