60 Menschen aus Pension gerettet

Feuer in Hotel – Gast springt aus Fenster

27.02.2022, 10:02 Uhr | t-online, mtt

Polizei und Feuerwehr auf der Straße: In dem Hotel brannte es in Erdgeschoss und Keller. (Quelle: 5vision.media)

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt: In einem Hotel breiteten sich Feuer und Rauch aus, Menschen gerieten in Panik. Vier Gäste wurden verletzt.

Bei einem Feuer in einer Pension im Gutleutviertel in Frankfurt sind vier Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen, drei kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der Brand war am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ausgebrochen. Zuerst schlugen Flammen aus Müllbehältern vor dem Hotel auf der Straße, dann sprang das Feuer aufs Haus über und breitete sich in Erdgeschoss und Keller der Pension aus.

Rauch quoll durchs Gebäude, Menschen gerieten in Panik. Ein Gast sprang laut Feuerwehr aus Angst vor Flammen und Rauch aus einem Fenster des ersten Obergeschosses – diese Person verletzte sich schwer. Andere Gäste wurden über Leitern aus ihren Zimmern gerettet.

Feuer in Frankfurt: Sozialdienst der Stadt kümmert sich jetzt um die Gäste

Insgesamt konnten etwa 60 Gäste die Pension rechtzeitig verlassen oder von Feuerwehrleuten aus dem verrauchten Gebäude herausgeholt werden. Die Unverletzten wurden in einem Bus der Feuerwehr betreut, der Sozialdienst der Stadt organisiert jetzt laut Feuerwehr die weitere Unterbringung.



"Das Feuer konnte zügig gelöscht werden", teilte die Feuerwehr mit. Zur Höhe des Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei habe die Brandursachenermittlung aufgenommen.



Insgesamt waren 65 Kräfte der Feuerwehr, 22 Kräfte des Rettungsdienstes und mehrere Polizeibeamte vor Ort.