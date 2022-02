Fahrer verletzt

Auto rast in Tankstelle – Zapfsäule rausgerissen

27.02.2022, 11:36 Uhr | t-online, mtt

Ein Auto ist in Hessen mit hoher Geschwindigkeit gegen die Zapfsäule einer Tankstelle gerast. Trümmerteile flogen weit durch die Luft – und krachten auch gegen einen meterweit entfernten Gastank.

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Sonntag: In Bad Homburg nördlich von Frankfurt ist ein mit zwei Personen besetztes Auto in eine Tankstelle gekracht. Der Wagen riss eine Zapfsäule aus der Verankerung, schleuderte herum und blieb schwer beschädigt erst kurz vor dem Tankstellenshop stehen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr, wie ein Feuerwehrsprecher einem Reporter vor Ort erklärte. Das Auto sei "mit überhöhter Geschwindigkeit" aufs Tankstellengelände gefahren, sagte der Feuerwehrsprecher.



Die komplett aus der Verankerung gerissene Zapfsäule: Durch die große Wucht des Aufpralls flogen Trümmerteile weit durch die Luft. (Quelle: KeutzTV-News)

Beim Zusammenprall mit der Zapfsäule sei eine Achse des Wagens abgerissen. Trümmerteile seien weit durch die Luft geflogen und hätten auch einen mehrere Meter entfernten Gastank getroffen.

"Der Tank ist aber Gott sei Dank nicht beschädigt worden", sagte der Feuerwehrsprecher. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

Tankstellen-Crash nördlich von Frankfurt: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Fahrer wurde laut dem Reporter vor Ort schwer verletzt. Der Feuerwehrsprecher sagte in der Nacht, der Fahrer sei "traumatisiert" in ein Krankenhaus gebracht worden.



Eine Polizeisprecherin sagte der "Hessenschau" hingegen, er sei mit leichten Verletzungen davongekommen. Zum Alter des Fahrers machte sie keine Angaben.



Die Ursache für den Zwischenfall ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.