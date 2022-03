Frankfurt am Main

Weniger Arbeitslose in Hessen im Februar

02.03.2022, 02:22 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar in Hessen weiter zurückgegangen. Zum Stichtag am 14. Februar waren im Land 163.083 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Das waren knapp 3000 weniger als im Januar und sogar fast 34.800 weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank in der Monatsfrist um 0,1 Punkte auf 4,7 Prozent. Die Corona-Pandemie scheint damit weitgehend überwunden zu sein bei einer weiterhin hohen Nachfrage der Arbeitgeber nach Fachkräften. Zu den möglichen Folgen des Ukraine-Krieges äußerte sich die Agentur zunächst nicht.