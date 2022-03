Frankfurt am Main

Auto im Main gesichtet: Suche wird fortgesetzt

02.03.2022, 06:49 Uhr | dpa

Am Dienstagabend ist im Frankfurter Stadtteil Höchst ein Auto im Main gesichtet worden. Zeugen hatten das Fahrzeug im Wasser entdeckt und der Feuerwehr gemeldet, wie diese in der Nacht mitteilte. Anschließend seien zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Booten im Einsatz gewesen, unter anderem auch der Sonderdienst Wasserrettung. Der Einsatz wurde den Angaben zufolge jedoch noch in der Nacht abgebrochen, da das Auto nicht gefunden werden konnte. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, werde man die Suche fortsetzen, sobald es die Lichtverhältnisse möglich machen. Ob sich Menschen in dem Auto befanden, war laut Polizei zunächst unklar.