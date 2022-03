Frankfurt am Main

Nachgebildete Selbstschussanlage auf Firmengelände entdeckt

04.03.2022, 17:02 Uhr | dpa

Auf einem Firmengelände in Frankfurt hat die Polizei eine nachgebildete - und damit völlig ungefährliche - Selbstschussanlage entdeckt. Die Beamten entfernten am Freitag die ungewöhnliche Attrappe. Nach Angaben des Polizeipräsidiums wollte der Eigentümer mit ihr mögliche Einbrecher abschrecken. Die Behörde war per E-Mail auf die Konstruktion hingewiesen worden. Sie ist den Angaben zufolge "strafrechtlich nicht relevant".