Bewohner außer Haus

Hunde machen auf Brand aufmerksam

06.03.2022, 10:53 Uhr | t-online, ads

Bei einem Brand südlich von Frankfurt haben Hunde wohl Schlimmeres verhindert. In einem Fachwerkbau war ein Feuer ausgebrochen, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

In Groß-Zimmern nahe Frankfurt am Main ist ein Anbau in Flammen aufgegangen. Bei der Entdeckung des Brandes soll das Bellen von Hunden eine Schlüsselrolle gespielt haben, wie die Polizei Südhessen am Sonntag mitteilte. Demnach sei das Feuer am Samstagabend im Fachwerkanbau eines Einfamilienhauses ausgebrochen, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Nachbarn seien daher erst auf den Brand aufmerksam geworden, als die Hunde der betroffenen Bewohner bellten.

Mehrere Feuerwehren aus Dieburg, Groß- und Klein-Zimmern seien hinzugerufen worden, um den im Heizungsraum ausgebrochenen Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Hunde wurden nicht verletzt – wohl auch, weil sie die Nachbarn warnten, bevor die Flammen auf das Hauptgebäude übergreifen konnten.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, so die Polizei Südhessen. Sie gehe von einem technischen Defekt an der Heizung oder anderen elektrischen Geräten im Heizungsraum aus.