Am Schiersteiner Hafen

Kind stirbt bei Feuer auf Motorboot im Rhein

06.03.2022, 12:41 Uhr | fas, t-online

Bei einem Brand auf einer kleinen Motorjacht am Rhein in Wiesbaden ist ein siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind hatte mit dem Vater auf dem Boot übernachtet, als das Feuer ausbrach.

Am Rheinhafen in Wiesbaden-Schierstein ist am Sonntagmorgen ein Feuer auf einem Motorboot ausgebrochen. Dabei wurde ein siebenjähriges Mädchen getötet, wie die Polizei berichtet. "Die Feuerwehr konnte es nur noch tot aus dem Inneren des Bootes bergen", sagte ein Sprecher. Das brennende Freizeitboot sei im Hafen weiter weg von den Stegen geschwommen.



Der Brand war gegen 8.30 Uhr ausgebrochen. Es sei dem Vater nicht mehr gelungen, "das Kind zu retten, bevor er selber in das Wasser sprang". Der 39-Jährige habe gemeinsam mit der Tochter auf der kleinen Motorjacht übernachtet. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen.



"Die Brandursache ist noch unklar", sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu übernommen. Die Feuerwehr Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Auch die Wasserschutzpolizei sowie die DLRG seien vor Ort gewesen, hieß es.