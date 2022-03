Frankfurt am Main

Frankfurter Schüler demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

09.03.2022, 02:38 Uhr | dpa

Mit einer Demonstration in der Innenstadt wollen Frankfurter Schülerinnen und Schüler am heutigen Mittwoch (12 Uhr) gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestieren. Es handele sich um eine unmissverständliche Missachtung demokratischer Grundwerte, teilte ein Bündnis Frankfurter Schüler in seinem Aufruf mit. Vollkommene Zerstörung und großes Leid seien die Folge. "Wir als Schülerschaft können uns vor dieser Krise nicht verstecken. Sie erfordert zu viel Leid und Tod auf beiden Seiten des Konfliktes." Die Demonstration soll am Opernplatz beginnen und am Römerberg enden. Auch Spenden sollen gesammelt werden.