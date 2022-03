Frankfurt am Main

Paul Ehrlich-Preis unter anderem für das Biontech-Team

14.03.2022, 02:12 Uhr | dpa

In Frankfurt wird an diesem Montag (17.00 Uhr) der Paul Ehrlich-und-Ludwig Darmstaedter-Preis verliehen. Zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte der Auszeichnung werden die Preisträger zweier Jahre geehrt: Wegen der Corona-Pandemie war die Ehrung in der Frankfurter Paulskirche im vergangenen Jahr ausgefallen.

Die Auszeichnung des Jahres 2022 teilen sich die Biontech-Mitarbeiter Katalin Karikó, Ugur Sahin und Özlem Türeci für ihre Erforschung der sogenannten Messenger-RNA. Sie habe zur "spektakulär schnellen Entwicklung" eines Impfstoffs gegen Covid-19 geführt und biete aussichtsreiche Perspektiven im Kampf gegen Krebs, hieß es in der Jury-Begründung.

Mit dem Preis des Jahres 2021 werden die US-amerikanischen Mikrobiologen Bonnie Bassler und Michael Silverman ausgezeichnet. Ihre Entdeckung, wie Bakterien miteinander kommunizieren, habe den Weg zu einer völlig neuen Antibiotikaklasse eröffnet, begründeten die Juroren ihre Entscheidung. Mit dem Nachwuchspreis für 2021 wird die Biologin Elvira Mass (Bonn) ausgezeichnet. Den Nachwuchspreis für 2022 erhält die Ärztin Laura Hinze (Hannover).

Der Paul Ehrlich-und-Ludwig Darmstaedter-Preis ist einer der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Er ist mit 120 000 Euro dotiert. Der Nachwuchspreis ist mit 60 000 Euro dotiert. Beide Preise werden traditionell am Geburtstag des Namensgebers, dem 14. März, in der Paulskirche überreicht. Zuvor (14.00) beantworten die Preisträger Fragen von Journalisten.