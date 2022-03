Frankfurt am Main

Zahl der Behandlungsfehler in Hessen gestiegen

15.03.2022, 13:56 Uhr | dpa

Die Zahl anerkannter ärztlicher Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr in Hessen auf 128 gestiegen. Im Jahr zuvor waren es 93, wie die Landesärztekammer am Dienstag mitteilte. 804 Mal hatten Patienten oder Angehörige 2021 bei der Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer demnach Anträge wegen vermuteter Behandlungsfehler gestellt - nach 858 Anträgen im Vorjahr. 534 Fälle - in Praxen oder Krankenhäusern - wurden gutachterlich abschließend geprüft (Vorjahr 434).

Die meisten Vorwürfe betrafen 2021 laut der Kammer die Fachgebiete Orthopädie, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Frauenheilkunde, Innere Medizin, Augenheilkunde, Kardiologie und Neurochirurgie. Im Vergleich zu 2020 deutlich gesunken seien die Anträge in den Fachgebieten Handchirurgie und Neurologie.

"Selbstverständlich ist jeder Behandlungsfehler ein Fehler zu viel", sagte Edgar Pinkowski, der Präsident der Landesärztekammer, laut Mitteilung. Allerdings lasse sich aus den im Vergleich zum Vorjahr generell fast unveränderten und in einigen Fachgebieten sogar deutlich gesunkenen Fallzahlen eine hohe Qualität in Klinik und Praxis ablesen – trotz der Zusatzbelastung durch die Corona-Pandemie.

Die bei der Landesärztekammer angesiedelte unabhängige Gutachter- und Schlichtungsstelle wird von Juristen geleitet. Sie überprüft ärztliche Behandlungen auf behauptete Fehler.