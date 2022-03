Frankfurt am Main

Basketballer bevorzugen Multifunktionshalle am Kaiserlei

18.03.2022, 15:29 Uhr | dpa

Die Frankfurter Bundesliga-Basketballer der Fraport Skyliners haben zurückhaltend, aber nicht ablehnend auf den Vorschlag eines weiteren Standortes für die geplante Multifunktionshalle in der Mainmetropole reagiert. Man sei nach wie vor überzeugt, dass der mit Abstand beste Standort für den Neubau am Kaiserlei sei. "Aber wir sind offen für jede sinnvolle Idee in Frankfurt. Wir brauchen eine Halle, die schnell kommt und in der wir einen fairen, die Interessen ausgleichenden Mietvertrag bekommen", sagte Gunnar Wöbke, Geschäftsführender Gesellschafter der Skyliners, am Freitag.

Bisher waren für eine Multifunktionshalle Grundstücke am Kaiserlei-Kreisel sowie am Frankfurter Flughafen vorgeschlagen worden. Sport- und Planungsdezernent Mike Josef (SPD) hatte am Mittwoch nun auch noch eine Machbarkeitsstudie für ein Areal am Waldstadion vorgestellt. Die The Dome Besitz-Gesellschaft, die bislang eine Halle am Frankfurter Flughafen geplant hatte, kündigte indessen an, einen Standort außerhalb Frankfurts für ihr Projekt gefunden zu haben.

Für die Skyliners hätte der Kaiserlei-Kreisel den größten Charme. Als Hauptnutzer seien sie bereit zu investieren, wenn es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Wöbke räumte ein, dass dies aber auch an jedem anderen Standort in Frankfurt, der wirtschaftlich funktioniere, vorstellbar wäre. "Die Skyliners brauchen eine durch zusätzliche Einnahmen gestärkte wirtschaftliche Basis, um langfristig national und international erfolgreich zu sein", sagte der 55-Jährige. "Schnell, fair, Betrieb durch uns - das sind die drei Parameter, die für uns zählen."