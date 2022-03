Frankfurt am Main

Pädagoginnen aus Hessen mit Lehrkräftepreis ausgezeichnet

21.03.2022, 06:17 Uhr | dpa

Zwei Lehrerinnen von Schulen in Langen und Frankfurt sind mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Katrin Aurich von der Dreieichschule Langen und Birgit Vollrath vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt seien von ihren Schülern der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge für diese Auszeichnung nominiert worden, teilten die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband als Träger des Wettbewerbs mit. So habe Aurich unter anderem mit einem spannenden Unterricht überzeugt, ihrer Kollegin wurden etwa hohe Fachkompetenz und Empathie attestiert.