Mehrere Schwerverletzte

Messerattacke vor Fahrschule – Polizist schießt Angreifer nieder

23.03.2022, 08:43 Uhr | t-online, mtt

Eine Kriminaltechnikerin der Spurensicherung an einem Auto der Fahrschule: Hier stach der Angreifer auf mehrere Menschen ein. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Bluttat und Schüsse in Mainz: Ein 32-Jähriger stach vor einer Fahrschule wild um sich, eines der Opfer schwebt in Lebensgefahr. Erst mehrere Polizeikugeln konnten den Mann stoppen.

Nach einem blutigen Messerangriff in der Mainzer Innenstadt schwebt eines der Opfer in Lebensgefahr. Auch der Täter ist schwer verletzt und befindet sich laut einem Reporter vor Ort in einem sehr kritischen Zustand.

Zu der Attacke kam es am Dienstagnachmittag um 15.08 Uhr vor einer Fahrschule in der Alicenstraße. Ein 32-Jähriger ging mit einem Messer auf drei andere Männer los, wie die Polizei mitteilte.



Polizist feuert mehrfach auf den 32-Jährigen

Einen 48-Jährigen verletzte der Angreifer durch mehrere Stiche lebensgefährlich. Zwei weitere Männer im Alter von 32 und 48 Jahren erlitten weniger schwere Verletzungen.



Gestoppt wurde der Angreifer erst durch das Eingreifen eines Polizisten. Der Beamte war wegen eines Unfalls in unmittelbarer Nähe gewesen, eilte zum Tatort und schoss. Wie ein Polizeisprecher t-online am Mittwoch mitteilte, traf er den Messermann mehrfach.

Motiv des Täters noch unklar



Dessen Motiv liegt noch im Dunkeln. Die Ermittlungen liefen, teilte die Polizei mit. Hintergrund des Angriffs sei vermutlich ein Beziehungsstreit. Auf einen Amoklauf oder einen terroristischen Hintergrund gebe es bislang keine Hinweise.

Unter den Opfern befindet sich laut einem Reporter vor Ort auch ein Fahrlehrer. Die Fahrschule in Mainz bestätigte das: Dem Mann gehe es aber schon wieder besser, er werde voraussichtlich am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen.