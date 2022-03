Rund 120 Kräfte im Einsatz

Mehrere Verletzte bei Brand in Offenbach

23.03.2022, 09:53 Uhr | t-online

Mehrere Bewohner eines Mietshauses haben bei einem Wohnungsbrand in Offenbach Rauchgasvergiftungen erlitten. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Bei einem Wohnhausbrand in Offenbach sind am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Gebäudes in der Rödernstraße begann es gegen 17.30 Uhr zu brennen, wie die Feuerwehr in Offenbach mitteilte.

Den Angaben zufolge konnten 14 Personen über Steckleiter gerettet werden. Durch den starken Rauch wurden laut Feuerwehr vier Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt. Diese seien in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Weitere vier Personen wurden ambulant versorgt.



Die Anwohner wurden aufgefordert, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Brand nicht mehr in die Wohnungen zurückkehren. Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei unbewohnbar. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.