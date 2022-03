Frankfurt am Main

Brand in Frankfurter Grundschule: 30.000 Euro Schaden

24.03.2022, 08:34 Uhr | dpa

In einer Grundschule im Frankfurter Stadtteil Griesheim hat es am Mittwochabend ein Feuer gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache habe es in einem Klassenzimmer gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Raum sei aufgrund von Rauch- und Rußschäden unbenutzbar. Der Schaden werde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Andere Zimmer seien nicht betroffen. Zum Zeitpunkt des Feuers sei offenbar niemand im Gebäude gewesen. Verletzte gab es deshalb nicht. Der Brand habe am Donnerstag keinen Einfluss auf den Unterricht, sagte die Konrektorin der Berthold-Otto-Schule.