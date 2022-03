Blitzermarathon

Hier wird heute in Frankfurt geblitzt

24.03.2022, 11:42 Uhr | t-online

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei (Symbolbild): Heute ist bundesweiter Blitzermarathon. Allein in Hessen sind 800 Polizisten an 330 Messstellen im Einsatz. (Quelle: HMB-Media/imago images)

In mehreren Bundesländern geht die Polizei am Donnerstag mit einem sogenannten "Blitzermarathon" gegen Raser vor. 24 Stunden lang müssen sich Autofahrer in Hessen auf etwa 300 Messstellen und 800 Polizisten einstellen.

Der jährliche "Blitzermarathon" läuft. Von 6 Uhr bis 22 nehmen 800 Polizistinnen und Polizisten Raser ins Visier. In Hessen werden etwa 300 Messstellen aufgebaut. Der Aktionstag soll vor allem auf die Gefahren und Folgen von zu schnellem Fahren aufmerksam machen. Wo wird in Frankfurt geblitzt? Eine Übersicht: