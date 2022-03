Von Offenbach in die Welt

Eurodance-Hit "Rhythm is a Dancer" wird 30 Jahre alt

Michael Münzing und Luca Anzilotti produzierten den Eurodance-Hit "Rhythm is a Dancer". Nun feiern Snap! Jubiläum: Vor 30 Jahren stürmten sie und weitere DJs aus dem Rhein-Main-Gebiet die internationalen Charts.

Während in der US-Großstadt Seattle Bands wie Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden mit Grunge eine neue Ära der Rockmusik entfachen, sitzen Michael Münzing und Luca Anziloti in einem Offenbacher Tonstudio. Nichtsahnend, dass sie mit einem ihrer Songs den Eurodance-Trend auslösen.

Es ist der 30. März 1992, als "Rythym is a Dancer" das erste Mal im Radio läuft. Der Song klettert sofort auf Platz eins der deutschen Single-Charts und hält sich dort für zehn Wochen. Auch im Ausland erreicht er mehrfach die Pole Position, in den USA klettert der Track immerhin auf Platz fünf.

Den Songtext kennt wohl so gut wie jeder, der die Musik Anfang der 90er-Jahre miterlebte – und wahrscheinlich auch jene, die erst Jahre später das Licht der Welt erblickten: "Rhythm is a dancer / It's a soul's companion / You can feel it everywhere / Lift your hands and voices / Free your mind and join us / You can feel it in the air / Oh-oh, it's a passion." Einfache Techno-Beats mit poppigen Soul-Vocals, gepaart mit Rap-Einlagen: Fertig ist die Stilprägung des Eurodance.

Münzing und Anzilotti, besser bekannt als Snap!, waren nicht die einzigen Ikonen des Eurodance. Das Rhein-Main-Gebiet galt damals als Epizentrum der elektronischen Tanzmusik. Der Darmstädter Musiker Jürgen "Nosie" Katzmann war unter anderem bei Culture Beat und Captain Hollywood Project involviert. Zusammen mit dem DJ Thorsten Fenslau, der regelmäßig im Flughafen-Club "Dorian Gray" auflegte, produzierten sie den Eurodance-Song "Mr. Vain" und landeten den Dancefloor-Hit des Jahres 1993.

Rhein-Main-Gebiet hatte alle Voraussetzungen für die Geburt des Eurodance



Im Grunde bot das Rhein-Main-Gebiet alles für die Eurodance-Initialzündung: Den weltweit bekannten Technoclub "Dorian Gray" und vor allem diverse US-Militärbasen rund um Frankfurt und Darmstadt. Da House und Techno ursprünglich aus den USA – genauer aus Detroit und Chicago – stammen, kamen die jungen deutschen DJs wie Katzmann über die Kasernen schnell in Kontakt mit US-amerikanischen Musikern und Rappern. Aus einer zufälligen Idee entstand die Erfolgsformel Sängerin plus MC. Für viele Acts wurden schwarze GIs gecastet.

Das Genre war irgendwann allgegenwärtig und hielt etwa ein Jahrzehnt. Dennoch sind eben Songs wie "Rythm is a Dancer" und "Mr. Vain" endgültig in die ewige Hitparade aufgestiegen. Dort stehen sie in einer Reihe mit Evergreens aus den 70er- und 80er-Jahren. Und noch heute werden sie für jede 90er-Jahre-Party aus der Plattenkiste geholt und aufgelegt.