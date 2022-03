Frankfurt am Main

Arbeitsmarkt im März: Arbeitsagentur gibt Zahlen bekannt

31.03.2022, 01:55 Uhr | dpa

Hessens Arbeitsmarkt hat im Februar die Jobverluste infolge der Corona-Pandemie wettgemacht. Ob sich der Rückgang der Arbeitslosenzahlen im März angesichts wieder gestiegener Infektionszahlen und vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fortgesetzt hat, berichtet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt. Im Februar war die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen in Hessen gegenüber dem Vorjahresmonat um fast 34.800 auf 163.083 gesunken. Die Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent entsprach exakt dem Wert aus dem Februar 2020 unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie.