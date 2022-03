Frankfurt am Main

Marburger Bund ruft zu Ärzte zu Warnstreik auf

31.03.2022, 02:13 Uhr | dpa

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für diesen Donnerstag Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. In Hessen sind laut Gewerkschaft rund 50 Krankenhäuser betroffen. Gestreikt werden soll vor allem an den großen Häusern. Eine Notfallversorgung der Patienten sei sichergestellt. Die zentrale Kundgebung soll am Mittag in Frankfurt stattfinden.

Nach vier Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgebern sei ein toter Punkt erreicht, erklärte der Vorsitzende des Marburger Bundes in Hessen, Christian Schwark. Der Marburger Bund fordert eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine Limitierung der Rufbereitschaft und einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden.